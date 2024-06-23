"Атырау" и "Тобол" не смогли определить победителя в матче чемпионата Казахстана

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле принял костанайский "Тобол" в рамках матча 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Атырау на стадионе "Мунайшы". Команды по ходу 90 минут не смогли поразить ворота друг друга. Однако главный арбитр встречи Денис Тевяшов показал две желтых карточки игрокам гостей.

"Горчичники" получили нигериец Эдедем Эдем Эссьен (40-я минута игры) и полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин (70).

Матч завершился "сухой" ничьей со счетом 0:0.

По итогам встречи хозяева поля заняли четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В активе ФК "Атырау" 17 очков в 11 встречах. "Тобол" набрал 16 очков при аналогичном количестве сыгранных матчей и располагается на шестой позиции.

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