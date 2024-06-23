Главный тренер "Астаны" высказался о первой победе команды за четыре матча

Главный тренер столичного футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал долгожданную победу своих подопечных, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Казахстана астанчане набрали долгожданные три очка в гостевой встрече с "Кызыл-Жаром" благодаря победе со счетом 1:0. Ранее команда шла на безвыигрышной серии из четырех матчей.

"Было видно, что команда находится под большим давлением, давно не побеждали. Хотя первый тайм провели неплохо. Нужно отметить поле, оно очень хорошего качества, полив. Было приятно здесь играть впервые после реконструкции. На таком поле можно играть в футбол, и мы играли, было много ударов, но, к сожалению, не залетел мяч. Самое главное, что мы не потеряли организацию, продолжили гнуть свою линию", - заявил Бабаян.

Семикратные чемпионы страны на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице КПЛ.

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