Кевина де Брюйне признали лучшим игроком матча Бельгия — Румыния на Евро-2024

Полузащитник и капитан сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Румынией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.
Команды встретились в рамках второго тура группы E. Бельгийцы выиграли со счетом 2:0 и набрали первые очки на Евро-2024.
Де Брюйне провел на поле весь матч и стал автором второго забитого мяча. В этом эпизоде голевую передачу на него отдал вратарь сборной Бельгии Кун Кастельс.
"Он сыграл решающую роль в том, что сборная Бельгии получила первые очки на турнире. Вновь был ключевым игроком своей команды", — объяснили выбор в УЕФА.
На клубном уровне де Брюйне выступает за английский "Манчестер Сити". Трансферная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122356-kevina-de-bryuyne-priznali-luchshim-igrokom-matcha-belgiya-rumyniya-na-evro-2024/