Голевая передача вратаря помогла сборной Бельгии впервые выиграть на Евро-2024

Футболисты сборной Бельгии одержали победу над Румынией в матче чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы E. Матч прошел на стадионе "Райн Энерги" в Кельне и завершился со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Юри Тилеманс (2 минута) и Кевин де Брюйне (80). В эпизоде со вторым голом результативную передачу благодаря длинному пасу оформил вратарь бельгийцев Кун Кастельс.

Также забитым мячом отметился Ромелу Лукаку, однако благодаря системе VAR был зафиксирован офсайд. Это уже третий отмененный гол форварда за два матча на Евро-2024.

Победа позволила сборной Бельгии набрать три очка и сравняться с другими командами группы E. После двух туров столько же баллов имеют в активе Украина, Словакия и Румыния.

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