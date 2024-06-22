Роналду установил несколько рекордов результативности на Евро-2024

Португалец Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по числу голевых передач на чемпионатах Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на статистический ресурс Opta.

В субботу форвард принял участие в матче второго тура группового этапа Евро-2024 с Турцией. Капитан сборной Португалии провел на поле всю встречу и помог своей команде одержать крупную победу со счетом 3:0.

В эпизоде с третьим забитым мячом Роналду стал автором голевой передачи на Бруну Фернандеша. Это первое результативное действие форварда на Евро-2024.

Суммарно Роналду за карьеру отдал семь голевых передач на чемпионатах Европы. Он обошел немца Карела Поборски (шесть) и стал единоличным рекордсменом турнира по этому показателю. Учет ведется с 1968 года, когда начала фиксироваться соответствующая статистика.

Также Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро. В матче с Турцией он играл в возрасте 39 лет и 138 дней.

Кроме того, португалец стал первым футболистом в истории, который отметился как минимум одним результативным действием на шести чемпионатах Европы. Никто больше не участвовал в стольких розыгрышах этого турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.