Португалия разгромила Турцию и вышла в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Португалии одержала вторую победу и досрочно квалифицировалась в плей-офф чемпионата Европы по футболу – 2024 в Германии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команда встретилась с Турцией во втором туре группы F. Матч приняла домашняя арена дортмундской "Боруссии" - "BVB-Штадион".

Счет был открыт на 21-й минуте португальским полузащитником Бернарду Силвой. Игрок "Манчестер Сити" реализовал свой момент благодаря ошибке футболиста соперников Оркуна Кекчю.

Очередная ошибка представителей Турции спустя семь минут привела ко второму голу. Защитник команды Самет Акайдын попытался отдать пас голкиперу Алтаю Байындыру, небрежное действие привело к автоголу.

На 56-й минуте первым результативным действием на Евро-2024 отметился Криштиану Роналду. Он ассистировал Бруну Фернандешу, который забил последний мяч в игре.

Турция – Португалия 0:3

Победа позволила сборной Португалии набрать максимальные шесть очков после двух туров и обеспечить себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе. Турки с тремя баллами занимают вторую позицию в квартете, опережая Чехию и Грузию, в активе которых по одному очку.

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