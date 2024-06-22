Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" прервала серию поражений благодаря пенальти

Опубликовано:

Игрок ФК "Астана" Ян Вороговский
Ян Вороговский: Пресс-служба ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал гостевую победу над "Кызыл-Жаром" из Петропавловска в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды провели матч на стадионе "Карасай" в самом северном городе Казахстана.

На протяжении 70 минут встречи оба клуба не могли открыть счет, пока арбитр Денис Измайлов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Стандартное положение успешно исполнил нападающий "Астаны" и национальной сборной Казахстана Эльхан Астанов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Отметим, столичная команда шла на серии из двух поражений, до этого подопечные Григория Бабаяна также не могли набрать очки в двух встречах, они завершились вничью.

На данный момент семикратные чемпионы страны занимают восьмое место в турнирной таблице КПЛ, "Кызыл-Жар" идет десятым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122248-astana-prervala-seriyu-porazheniy-blagodarya-penalti-vo-vtorom-tayme/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.