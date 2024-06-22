"Астана" прервала серию поражений благодаря пенальти

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал гостевую победу над "Кызыл-Жаром" из Петропавловска в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды провели матч на стадионе "Карасай" в самом северном городе Казахстана.

На протяжении 70 минут встречи оба клуба не могли открыть счет, пока арбитр Денис Измайлов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Стандартное положение успешно исполнил нападающий "Астаны" и национальной сборной Казахстана Эльхан Астанов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Отметим, столичная команда шла на серии из двух поражений, до этого подопечные Григория Бабаяна также не могли набрать очки в двух встречах, они завершились вничью.

На данный момент семикратные чемпионы страны занимают восьмое место в турнирной таблице КПЛ, "Кызыл-Жар" идет десятым.

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