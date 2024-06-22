Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Впервые на Евро-2024 вратаря признали лучшим игроком матча

Опубликовано:

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

Голкипер испанской "Валенсии" и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Чехией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы F. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Мамардашвили провел на поле всю игру и совершил девять сейвов.

"Его умение отражать удары было невероятном на протяжении всего времени матча, что помогло Грузии заработать первое очко в истории Евро. Своей игрой он добавил команде уверенности и спокойствия", — объяснили выбор в УЕФА.

Мамардашвили стал первым вратарем, которого признали лучшим игроком матча на Евро-2024. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 35 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122245-vpervye-na-evro-2024-vratarya-priznali-luchshim-igrokom-matcha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.