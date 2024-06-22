Впервые на Евро-2024 вратаря признали лучшим игроком матча

Голкипер испанской "Валенсии" и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Чехией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы F. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Мамардашвили провел на поле всю игру и совершил девять сейвов.

"Его умение отражать удары было невероятном на протяжении всего времени матча, что помогло Грузии заработать первое очко в истории Евро. Своей игрой он добавил команде уверенности и спокойствия", — объяснили выбор в УЕФА.

Мамардашвили стал первым вратарем, которого признали лучшим игроком матча на Евро-2024. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 35 миллионов евро.

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