"Кайсар" обыграл "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" одержал гостевую победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 12-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Талдыкоргане на стадионе "Жетысу". Хозяева потерпели поражение — 1:2.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте встречи. Гол забил 27-летний белорусский полузащитник "Кайсара" Валерий Громыко.

Ответный мяч в ворота гостей отправил бывший игрок сборной Казахстана Серикжан Мужиков, ему удалось сравнять счет на 21-й минуте. Отметим, что спустя 20 минут футболист мог оформить дубль, однако главный арбитр встречи Саят Карабаев отменил взятие ворот.

Победу кызылординской команде принес гол белорусского полузащитника Руслана Юденкова на 67-й минуте.

После этого матча "Кайсар" занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ, "Жетысу" – девятое.

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