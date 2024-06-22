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Новый рекорд: Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч с Турцией на Евро-2024

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Турции и Португалии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы F, где также выступают Грузия и Чехия. Матч пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Главным судьей встречи назначен немец Феликс Цвайер.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Турция: Байындыр (№12), Акайдын (№4), Бардакджи (№14), Кадыоглу (№20), Челик (№2), Айхан (№22), Чалханоглу (№10, капитан), Акгюн (№25), Актюркоглу (№7), Кекчю (№6), Йылмаз (№21);

Португалия: Кошта (№22), Пепе (№3), Диаш (№4), Мендеш (№19), Канселу (№20), Фернандеш (№8), Витинья (№23), Пальинья (№6), Силва (№10), Леау (№17), Роналду (№7, капитан).

Благодаря выходу на поле Пепе побьет собственный рекорд, установленный в первом туре. Португальский защитник стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.

Роналду также обновит несколько своих достижений. Он установит новые рекорды по числу проведенных матчей на Евро (станет 27), в том числе в роли капитана национальной сборной (18). Также 39-летний форвард обновит свое достижение по количеству сыгранных минут на чемпионатах Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122239-novyy-rekord-ronaldu-popal-v-startovyy-sostav-portugalii-na-match-s-turciey-na-evro-2024/

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