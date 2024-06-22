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Сборная Грузии добилась исторического достижения на Евро-2024

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Футболисты Зурико Давиташвили и Ладислав Крейчи (слева направо)
Зурико Давиташвили и Ладислав Крейчи (слева направо). Фото: AXEL HEIMKEN/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Грузии сыграли вничью с Чехией на чемпионате Европы 2024 года и набрали свое первое очко в истории этого турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы F состоялась на арене "Фолькспарштадион" в Гамбурге и завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Грузии на четвертой компенсированной к первому тайму минуте пенальти реализовал Жорж Микаутадзе. Для него этот гол стал вторым на Евро-2024.

Чехи отыгрались на 59-й минуте благодаря забитому мяча Патрика Шика — одного из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Европы.

Благодаря ничьей сборная Грузии набрала свое первое очко в истории турнира. Евро-2024 стал для команды дебютным.

В таблице группы F грузины остались на четвертой позиции, уступая чехам по дополнительным показателям. Лидируют в квартете с тремя очками Португалия и Турция. Эти команды проведут очный матч второго тура позднее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122224-sbornaya-gruzii-dobilas-istoricheskogo-dostizheniya-na-evro-2024/

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