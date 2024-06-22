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Лионель Месси заявил, что Кубок Америки-2024 станет последним в его карьере

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Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Christian Alvarenga/Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в послематчевом интервью заявил журналисту TyC Sports, что больше не выступит на следующих розыгрышах Кубка Америки, передает NUR.KZ.

Напомним, 21 июня стартовала в США стартовала Копа Америка-2024. В первом матче турнира сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0.

"Да, это мой последний Кубок Америки. Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо", - приводит слова аргентинца "Матч ТВ".

Месси четыре раза становился финалистом турнира, трижды его команда терпела неудачи в заключительных матчах, однако во время четвертой попытки в 2021 году ему удалось завоевать первый крупный трофей со сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122206-lionel-messi-zayavil-chto-kubok-ameriki-2024-stanet-poslednim-v-ego-karere/

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