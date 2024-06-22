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Опубликованы стартовые составы на матч Евро-2024 между Грузией и Чехией

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Грузинский футболист Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Грузии и Чехии по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы F. Матч пройдет на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с немцем Даниэлем Зибертом.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Грузия: Мамардашвили (№25), Кверквелия (№5), Кашия (№4, капитан), Двали (№3), Цитаишвили (№21), Какабадзе (№2), Давиташвили (№9), Меквабишвили (№20), Кочорашвили (№6), Микаутадзе (№22), Кварацхелия (№7);

Чехия: Станек (№1), Крейчи (№18), Гранач (№4), Голеш (№3), Цоуфал (№5), Провод (№14), Юрасек (№15), Соучек (№22, капитан), Черны (№17), Гложек (№9), Шик (№10).

После первого тура команды не имеют набранных баллов. Сборную Грузии на Евро-2024 возглавляет француз Вилли Саньоль, Чехии — местный специалист Иван Гашек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122191-opublikovany-startovye-sostavy-na-match-evro-2024-mezhdu-gruziey-i-chehiey/

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