Новый рекордсмен чемпионата Европы определился в матче Нидерланды – Франция

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал рекордсменом чемпионата Европы по футболу, который принимает Германия, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Sport24.ru.

В ночь с 21 на 22 июня Нидерланды встретились со сборной Франции в рамках матча второго тура группового этапа Евро-2024. По ходу игры футболисты обеих не смогли реализовать свои голевые моменты, общий счет 0:0.

За 90 минут французы нанесли три удара в створ ворот Вербрюггена, голкиперу удалось отразить атаки соперника и сохранить счет "сухим". Таким образом, возрасте 21 года и 307 дней игрок "Брайтона" стал самым молодым вратарем в истории турнира, которому удалось не пропустить ни одного гола в финальной части Евро.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему голкиперу сборной Чехии Петру Чеху. На ЧЕ в 2004 году он защитил свои ворота в возрасте 22 лет и 38 дней.

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