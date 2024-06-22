Нулевой ничьей завершился матч Перу — Чили в рамках Копа Америка — 2024

В США продолжается футбольный Кубок Америки, в рамках которого в первом туре сыграли сборные группы А: Перу и Чили, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "ЭйТи-энд-Ти" в американском городе Арлингтоне. Команды проводили матч в рамках первого тура группы А.

Матч получился абсолютно безголевым и завершился вничью - 0:0. Команды забирают по одному баллу в свою копилку.

Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Чили и итальянского "Интера" Алексис Санчес. Футболист нанес три удара в створ ворот соперника.

В предыдущей игре квартета А, в рамках матча-открытия действующие чемпионы мира аргентинцы одержали уверенную победу над Канадой.

В следующем туре Чили сыграет с Аргентиной 26 июня в 6:00 по казахстанскому времени, а футболисты из Перу в свой очередь поборются за очки с Канадой.

Отметим, Кубок Америки пройдет с 21 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 16 команд, которые поделены на 4 группы. Действующим победителем турнира являются аргентинцы, которые в прошлом розыгрыше в финале одолели Бразилию.

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