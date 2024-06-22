Французский футболист первым получил награду лучшему игроку матча Евро-2024 дважды

Полузащитник саудовского "Аль-Иттихада" и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Евро-2024 против Нидерландов, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы D. Их матч завершился нулевой ничьей, которая стала первой на нынешнем чемпионате Европы.

Канте провел на поле всю встречу, преодолел дистанцию в 11 километров и показал точность передач 93%.

"Он играл важную роль в обороне на протяжении всего матча, а также оказывал влияние на атакующие эпизоды сборной Франции", — объяснили выбор в УЕФА.

Полузащитник стал первым футболистом на Евро-2024, кто дважды удостоился награды лучшему игроку матча. Ранее 33-летний Канте получил этот приз после встречи первого тура с Австрией.

Трансферная стоимость француза на данный момент оценивается в девять миллионов евро.

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