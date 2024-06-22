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Определилась первая команда, вылетающая с Евро-2024

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Польский футболист Роберт Левандовский
Роберт Левандовский. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Сборная Польши по футболу первой лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Это стало понятно после матча второго тура группы D между командами Франции и Нидерландов. Эта встреча завершилась нулевой ничьей, что позволило обеим сборным набрать по четыре очка и занять первые две позиции в таблице. Следом идет Австрия, в активе которой три балла.

Поляки не имеют набранных очков и замыкают таблицу. В третьем туре они сыграют с Францией, и даже в случае победы не обгонят австрийцев, если те потерпят поражение. При такой ситуации сборная Польши уступит Австрии из-за неудачи в очной встрече и все равно не поднимется с последней строчки.

На данный момент это единственная команда, которая потеряла шансы на выход в плей-офф. Всего после группового этапа Евро-2024 покинут восемь участников: шесть сборных, замкнувших каждый квартет, а также две худшие команды из тех, кто займет третьи позиции.

Гарантировали себе место в 1/8 финала пока только Германия и Испания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122035-opredelilas-pervaya-komanda-vyletayushchaya-s-evro-2024/

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