Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Нидерланды на Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты Антуан Гризманн и Йерди Схаутен (слева направо)
Антуан Гризманн и Йерди Схаутен (слева направо). Фото: MAURICE VAN STEEN/ANP via Getty Images

Футболисты сборных Франции и Нидерландов не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы D. Матч на "Лейпциг Арене" прошел без забитых голов.

При этом на 69-й минуте нидерландец Хави Симонс отправил мяч в ворота соперника. Однако Дензел Думфрис в этот момент находился в офсайде, и рефери зафиксировал помеху вратарю, то есть активное участие футболиста в эпизоде. В связи с этим гол не был засчитан.

В итоге французы и нидерландцы оформили первую нулевую ничью на Евро-2024.

Своей команде в этом матче не помог Килиан Мбаппе. Капитан сборной Франции в первом туре получил перелом носа, поэтому его участие в игре с Нидерландами было под вопросом. В итоге форвард попал в заявку, но провел всю встречу на скамейке запасных.

Французы и нидерландцы после двух туров набрали по четыре очка и возглавляют группу D. Следом идут австрийцы, в активе которых три балла. Замыкают таблицу поляки, которые не имеют набранных очков и лишились шансов на выход в плей-офф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122032-sbornaya-francii-bez-mbappe-ne-smogla-obygrat-niderlandy-na-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.