Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Нидерланды на Евро-2024

Футболисты сборных Франции и Нидерландов не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы D. Матч на "Лейпциг Арене" прошел без забитых голов.

При этом на 69-й минуте нидерландец Хави Симонс отправил мяч в ворота соперника. Однако Дензел Думфрис в этот момент находился в офсайде, и рефери зафиксировал помеху вратарю, то есть активное участие футболиста в эпизоде. В связи с этим гол не был засчитан.

В итоге французы и нидерландцы оформили первую нулевую ничью на Евро-2024.

Своей команде в этом матче не помог Килиан Мбаппе. Капитан сборной Франции в первом туре получил перелом носа, поэтому его участие в игре с Нидерландами было под вопросом. В итоге форвард попал в заявку, но провел всю встречу на скамейке запасных.

Французы и нидерландцы после двух туров набрали по четыре очка и возглавляют группу D. Следом идут австрийцы, в активе которых три балла. Замыкают таблицу поляки, которые не имеют набранных очков и лишились шансов на выход в плей-офф.

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