Определен лучший игрок матча Польша — Австрия на Евро-2024

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Австрии по футболу Кристоф Баумгартнер признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Польшей, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в пятницу в рамках второго тура группы D. Австрийцы выиграли со счетом 3:1 и набрали первые очки на турнире.

Баумгартнер на 66-й минуте забил второй мяч своей команды, который оказался победным. Всего футболист провел на поле 81 минуту и показал точность передач 87%.

"Он забил гол, продемонстрировав прекрасное завершение атаки. Хорошо прессинговал и двигался, качественно владел мячом и действовал креативно", — объяснили выбор в УЕФА.

На счету 24-летнего полузащитника теперь 16 голов в 40 матчах за сборную Австрии. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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