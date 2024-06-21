Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определен лучший игрок матча Польша — Австрия на Евро-2024

Опубликовано:

Австрийский футболист Кристоф Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер. Фото: AXEL HEIMKEN/AFP via Getty Images

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Австрии по футболу Кристоф Баумгартнер признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Польшей, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в пятницу в рамках второго тура группы D. Австрийцы выиграли со счетом 3:1 и набрали первые очки на турнире.

Баумгартнер на 66-й минуте забил второй мяч своей команды, который оказался победным. Всего футболист провел на поле 81 минуту и показал точность передач 87%.

"Он забил гол, продемонстрировав прекрасное завершение атаки. Хорошо прессинговал и двигался, качественно владел мячом и действовал креативно", — объяснили выбор в УЕФА.

На счету 24-летнего полузащитника теперь 16 голов в 40 матчах за сборную Австрии. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122020-opredelen-luchshiy-igrok-matcha-polsha-avstriya-na-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.