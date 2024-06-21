Мбаппе после перелома носа не попал в стартовый состав сборной Франции на матч с Нидерландами

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Франции и Нидерландов по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы D, где также выступают Польша и Австрия. Матч состоится на "Лейпциг Арене".

Стартовый свисток прозвучит в полночь с 21 на 22 июня по казахстанскому времени. Главным арбитром встречи назначен англичанин Энтони Тейлор.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Франция: Меньян (№16), Салиба (№17), Упамекано (№4), Т. Эрнандес (№22), Кунде (№5), Тчуамени (№8), Рабьо (№14), Канте (№13), Дембеле (№11), Гризманн (№7, капитан), Тюрам (№15);

Нидерланды: Вербрюгген (№1), де Врей (№6), Аке (№5), Думфрис (№22), ван Дейк (№4, капитан), Схаутен (№24), Рейндерс (№14), Фримпонг (№12), Симонс (№7), Гакпо (№11), Депай (№10).

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в заявку, но остался в запасе. В матче первого тура с Австрией он получил перелом носа в столкновении с игроком соперников. Форвард может появиться на поле в специальной защитной маске.

Сборные Франции и Нидерландов на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Дидье Дешам и Рональд Куман соответственно.

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