Сборная Австрии нанесла Польше второе поражение на Евро-2024

Футболисты сборной Австрии одержали победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы D на Олимпийском стадионе в Берлине.

Австрийцы выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Гернота Траунера (9 минута), Кристофа Баумгартнера (66) и Марко Арнаутовича (78, с пенальти). Единственный мяч поляков забил Кшиштоф Пентек (30).

Этот матч стал первым на турнире для Роберта Левандовского. Капитан и лучший бомбардир в истории сборной Польши получил травму перед Евро-2024 и пропустил стартовый тур. В игре с Австрией форвард вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Поляки уступили в обоих матчах на турнире и замыкают таблицу группы D, но сохраняют математические шансы на выход в плей-офф. Австрийцы набрали три балла и догнали сборные Нидерландов и Франции, которые проведут очную встречу второго тура позднее.

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