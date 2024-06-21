Назван лучший игрок первого победного матча сборной Украины на Евро-2024

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко признан лучшим игроком матча Евро-2024 со Словакией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в пятницу в рамках второго тура группы Е. Украинцы одержали волевую победу со счетом 2:1 и набрали первые очки на турнире.

Шапаренко забитым мячом помог своей команде отыграться. В эпизоде со вторым голом украинцев полузащитник отдал результативную передачу на форварда Романа Яремчука.

На последних минутах матча Шапаренко был заменен. За время на поле футболист пробежал более 12 километров и показал точность передач 86%.

"Помимо гола и результативного паса, он отметился впечатляющей игрой с мячом и без него. Превосходно действовал позиционно", — объяснили выбор в УЕФА.

Шапаренко 25 лет. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

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