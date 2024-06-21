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Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией на Евро-2024

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Сборная Украины по футболу на Евро-2024
Сборная Украины по футболу. Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Украины одержали волевую победу над Словакией и набрали первые очки на чемпионате Европы 2024 года в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы Е состоялась на стадионе "Меркур Шпиль Арена" в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме словаки вышли вперед благодаря голу Ивана Шранца (17 минута). Форвард забил второй мяч на турнире и догнал немца Джамала Мусиалу в рейтинге лучших бомбардиров.

После перерыва украинцы сначала отыгрались усилиями Николая Шапаренко (54), а затем вырвали победу благодаря голу Романа Яремчука (80).

Победа позволила команде Сергея Реброва набрать три балла. Из-за победы в личной встрече украинцы опережают словаков в таблице при равенстве очков.

Также три балла в активе сборной Румынии, которая в субботу проведет матч второго тура с Бельгией, не имеющей набранных очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121966-sbornaya-ukrainy-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-slovakiey-na-evro-2024/

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