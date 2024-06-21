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Украинский вратарь "Реала" после ошибок потерял место в основе на Евро-2024

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Украинский футболист Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Словакии и Украины по футболу на очный матч групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы E. Матч состоится на "Меркур Шпиль Арене" в Дюссельдорфе.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с англичанином Майклом Оливером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Словакия: Дубравка (№1), Пекарик (№2), Шкриньяр (№14, капитан), Ганцко (№16), Вавро (№3), Лоботка (№22), Дуда (№8), Куцка (№19), Боженик (№9), Гараслин (№17), Шранц (№26);

Украина: Трубин (№12), Забарный (№13), Зинченко (№17), Матвиенко (№22), Тымчик (№24), Шапаренко (№19), Судаков (№14), Бражко (№18), Ярмоленко (№7, капитан), Мудрик (№10), Довбик (№11).

Отметим, что сборная Украины по сравнению с прошлым матчем поменяла основного вратаря. Вместо голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина, который допустил результативные ошибки в игре с Румынией, в стартовый состав попал Анатолий Трубин, на клубном уровне выступающий за лиссабонскую "Бенфику".

Сборную Словакии на Евро-2024 возглавляет итальянец Франческо Кальцона, команду Украины — местный специалист Сергей Ребров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121885-ukrainskiy-vratar-reala-posle-oshibok-poteryal-mesto-v-osnove-na-evro-2024/

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