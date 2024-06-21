Казахстан подал заявку на проведение футзального Евро-2025

Казахстанская федерация футбола совместно с Ассоциацией футзала РК подала заявку на проведение финального этапа чемпионата Европы 2025 года по футзалу среди юношеских сборных до 19 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Окончательное решение по выбору страны-хозяйки чемпионата Европы будет принято в сентябре 2024 года во время заседания Исполкома УЕФА.

В случае одобрения заявки, матчи пройдут в Астане, а юношеская сборная Казахстана автоматически станет участником финального этапа Евро-2025 в качестве хозяйки турнира. Отметим, юношеский чемпионат Европы по футзалу пройдет в сентябре 2025 года.

Напомним, в этом году Казахстан примет участие в чемпионате мира по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте (Узбекистан). Действующим победителем мирового первенства является сборная Португалии.

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