Объявлено имя лучшего игрока матча Испания – Италия на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании и футбольного клуба "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Италии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Сборные встретились во втором туре, разыграли лидерскую позицию в группе B. Матч завершился победой испанцев с минимальной разницей в счете 1:0. Сам атакующий полузащитник не отметился результативными действиями.

Победу испанцам принес автогол итальянского защитника Риккардо Калафьори.

21-летний полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего главный тренер команды Луис Де ла Фуэнте принял решение провести замену всей атакующей линии и на место Уильямса вышел Айосе Перес.

Трансферная стоимость лучшего игрока данной встречи согласно последней оценке портала Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

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