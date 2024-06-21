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Объявлено имя лучшего игрока матча Испания – Италия на Евро-2024

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Игрок сборной Испании Нико Уильямс
Игрок сборной Испании Нико Уильямс: PressFocus/MB Media/Getty Images

Полузащитник сборной Испании и футбольного клуба "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Италии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Сборные встретились во втором туре, разыграли лидерскую позицию в группе B. Матч завершился победой испанцев с минимальной разницей в счете 1:0. Сам атакующий полузащитник не отметился результативными действиями.

Победу испанцам принес автогол итальянского защитника Риккардо Калафьори.

21-летний полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего главный тренер команды Луис Де ла Фуэнте принял решение провести замену всей атакующей линии и на место Уильямса вышел Айосе Перес.

Трансферная стоимость лучшего игрока данной встречи согласно последней оценке портала Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121396-obyavleno-imya-luchshego-igroka-matcha-ispaniya-italiya-na-evro-2024/

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