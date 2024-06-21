Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автогол решил исход матча Испания – Италия на Евро-2024

Опубликовано:

Игроки сборной Испании
Игроки сборной Испании: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Сборная Испании одержала вторую победу подряд в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024, который проходит в Германии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В первом тайме обе команды сохранили свои ворота "сухими", однако сборная Италия по ходу первых 45 минут встречи нанесла всего один удар против девяти попыток взятия ворот у испанцев.

Главный арбитр матча Славко Винчич в первом отрезке трижды наказал спортсменов желтыми карточками. Сначала предупреждение получил капитан действующих чемпионов Европы Джанлуиджи Доннарумма. Второй "горчичник" заработал центральный полузащитник "красной фурии" Родри, который пропустит следующую игру с Албанией из-за перебора желтых карточек. Еще одно предупреждение получил итальянец Брайан Кристанте.

Единственный гол был забит на 55-й минуте. 22-летний итальянский защитник Риккардо Калафьори срезал мяч в свои ворота после удара Альваро Мораты. Отметим, что это был единственный акцентированный удар в створ ворот от итальянцев этом матче.

Испания – Италия 1:0

Таким образом, Испания квалифицировалась в 1/8 финала Евро-2024 с максимальными шестью очками после двух туров. Итальянцы с тремя баллами занимают второе место в группе B.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121393-avtogol-reshil-ishod-matcha-ispaniya-italiya-na-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.