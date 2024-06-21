Автогол решил исход матча Испания – Италия на Евро-2024

Сборная Испании одержала вторую победу подряд в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024, который проходит в Германии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В первом тайме обе команды сохранили свои ворота "сухими", однако сборная Италия по ходу первых 45 минут встречи нанесла всего один удар против девяти попыток взятия ворот у испанцев.

Главный арбитр матча Славко Винчич в первом отрезке трижды наказал спортсменов желтыми карточками. Сначала предупреждение получил капитан действующих чемпионов Европы Джанлуиджи Доннарумма. Второй "горчичник" заработал центральный полузащитник "красной фурии" Родри, который пропустит следующую игру с Албанией из-за перебора желтых карточек. Еще одно предупреждение получил итальянец Брайан Кристанте.

Единственный гол был забит на 55-й минуте. 22-летний итальянский защитник Риккардо Калафьори срезал мяч в свои ворота после удара Альваро Мораты. Отметим, что это был единственный акцентированный удар в створ ворот от итальянцев этом матче.

Испания – Италия 1:0

Таким образом, Испания квалифицировалась в 1/8 финала Евро-2024 с максимальными шестью очками после двух туров. Итальянцы с тремя баллами занимают второе место в группе B.

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