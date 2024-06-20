УЕФА выбрал лучшего игрока матча Дания — Англия на Евро-2024

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Дании по футболу Пьер-Эмиль Хейбьерг признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Англией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Команды встретились в рамках второго тура группы С. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Хейбьерг отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями. За время матча он преодолел 10,5 километра и показал точность передач 92%.
"Он показал топовую статистику как в обороне, так и в нападении. Оказал большое влияние на свою команду в роли лидера, контролирующего темп игры и считывающего все ситуации", — объяснили выбор в УЕФА.
Хейбьергу 28 лет. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121339-uefa-vybral-luchshego-igroka-matcha-daniya-angliya-na-evro-2024/