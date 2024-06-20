УЕФА выбрал лучшего игрока матча Дания — Англия на Евро-2024

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Дании по футболу Пьер-Эмиль Хейбьерг признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Англией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы С. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Хейбьерг отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями. За время матча он преодолел 10,5 километра и показал точность передач 92%.

"Он показал топовую статистику как в обороне, так и в нападении. Оказал большое влияние на свою команду в роли лидера, контролирующего темп игры и считывающего все ситуации", — объяснили выбор в УЕФА.

Хейбьергу 28 лет. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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