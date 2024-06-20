Испания и Италия назвали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Испании и Италии по футболу на очный матч групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы B, где также выступают Хорватия и Албания. Матч пройдет на стадионе "Фельтинс Арена" в Гельзенкирхене.

Стартовый свисток прозвучит в полночь по казахстанскому времени с 20 по 21 июня. Главным судьей встречи назначен словенец Славко Винчич.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Испания: Симон (№23), Карвахаль (№2), Кукурелья (№24), Ле Норман (№3), Лапорт (№14), Родри (№16), Педри (№20), Руис (№8), Ямал (№19), Уильямс (№17), Мората (№7, капитан);

Италия: Доннарумма (№1, капитан), Бастони (№23), Калафьори (№5), Димарко (№3), Ди Лоренцо (№2), Жоржиньо (№8), Барелла (№18), Пеллегрини (№10), Фраттези (№7), Кьеза (№14), Скамакка (№9).

Сборные Испании и Италии на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Луис де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти соответственно.

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