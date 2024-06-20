Сборные Дании и Англии сыграли вничью на Евро-2024

Футболисты сборных Дании и Англии не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает NUR.KZ.

Встреча второго тура группы C прошла на "Франкфурт Арене" и завершилась со счетом 1:1. Матч начался с минуты молчания в память о бывшем генеральном секретаре УЕФА Герхарде Айгнере, который скончался в возрасте 80 лет.

Первыми отличились англичане. На 18-й минуте капитан и лучший бомбардир команды Харри Кейн забил свой первый мяч на Евро-2024.

Датчане отыгрались благодаря усилиям Мортена Юльманна. На 34-й минуте он выполнил мощный дальний удар, и мяч от штанги попал в ворота.

Благодаря ничьей англичане набрали четыре очка и сохранили лидерство в группе C. Датчане с двумя баллами делят вторую и третью позицию со словенцами. Замыкают таблицы сербы, набравшие одно очко. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

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