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Мбаппе изготовили маску в цветах флага Франции после перелома носа

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу

Пресс-служба сборной Франции по футболу в Instagram-аккаунте опубликовала фотографию Килиана Мбаппе в специальной маске после перелома носа, передает NUR.KZ.

В матче первого тура чемпионата Европы форвард получил травму в столкновении с австрийским защитником Кевином Дансо. Операция Мбаппе не потребовалась, однако до сих пор нет точной информации, сыграет ли он 21 июня во втором туре против Нидерландов.

На тренировке в среду в преддверии матча капитан сборной Франции появился с лейкопластырем на носу. В четверг он занимался уже в маске, которая снижает риск повторного повреждения травмированной области. Защитный аксессуар для Мбаппе выполнили в цветах французского флага.

В первом туре Евро-2024 нападающий не отметился результативными действиями. Пока в его активе нет голов за все время выступлений на чемпионатах Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121303-mbappe-izgotovili-masku-v-cvetah-flaga-francii-posle-pereloma-nosa/

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