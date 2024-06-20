Сборные Дании и Англии опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Дании и Англии по футболу на очный матч групповой стадии чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы C, где также выступают Словения и Сербия. Матч пройдет на стадионе "Франкфурт Арена".

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Главным судьей встречи назначен португалец Артур Суареш Диаш.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Дания: Шмейхель (№1, капитан), Андерсен (№2), Вестергор (№3), Кристенсен (№6), Меле (№5), Кристиансен (№17), Хейбьерг (№23), Юльманн (№21), Эриксен (№10), Винд (№19), Хойлунд (№9);

Англия: Пикфорд (№1), Гехи (№6), Стоунз (№5), Триппьер (№12), Уокер (№2), Райс (№4), Александер-Арнольд (№8), Беллингем (№10), Сака (№7), Фоден (№11), Кейн (№9, капитан).

Сборные Дании и Англии на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Каспер Юльманн и Гарет Саутгейт соответственно.

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