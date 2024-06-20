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Назван лучший игрок в матче обидчиков сборной Казахстана на Евро-2024

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Словенский футболист Жан Карничник
Жан Карничник. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Защитник "Целе" и сборной Словении по футболу Жан Карничник признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Сербией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы С. Словенцы упустили победу на последних секундах. Итоговый счет — 1:1.

Единственный мяч сборной Словении забил именно Карничник. На 69-й минуте он подключился к быстрой атаке и замкнул прострел Тими Элшника в одно касание. Защитник провел весь матч и также отметился семью возвратами владения.

"Он выиграл борьбу за мяча в глубине половины поля Словении и начал атаку, которая привела к его голу. Его уверенность была ключом к тому, чтобы команда оставалась тактически компактной, а против нее было сложно играть", — объяснили выбор в УЕФА.

Карничнику 29 лет. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

Напомним, именно сборная Словении обыграла команду Казахстана в решающем матче квалификации Евро-2024, благодаря чему получила путевку на турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121276-nazvan-luchshiy-igrok-v-matche-obidchikov-sbornoy-kazahstana-na-evro-2024/

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