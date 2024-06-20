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Сборная Сербии на последних секундах вырвала ничью у Словении на Евро-2024

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Матч сборных Словении и Сербии на Евро-2024
Матч сборных Словении и Сербии. Фото: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images

Футболисты сборных Сербии и Словении сыграли вничью на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы C состоялась на "Мюнхен Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились словенцы. На 69-й минуте мяч забил защитник Жан Карничник, по ходу быстрой атаки замкнувший прострел Тими Элшника.

Сборная Сербии отыгралась на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Форвард Лука Йович головой замкнул навес Ивана Илича с последнего углового.

Для сербов набранное очко стало первым на Евро-2024. Команда догнала в таблице Данию, которая еще не провела матч второго тура с Англией (три балла).

Словенцы обе встречи на турнире свели к ничьим. С двумя очками команда пока занимает второе место в группе C.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121273-sbornaya-serbii-na-poslednih-sekundah-vyrvala-nichyu-u-slovenii-na-evro-2024/

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