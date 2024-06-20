Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главное о Кубке Америки — 2024: какие звезды выйдут на поле, даты, расписание, прямая трансляция в Казахстане

Опубликовано:

Официальный постер Кубка Америки-2024
Официальный постер Кубка Америки-2024: Copaamerica.com

21 июня в 5:00 по времени Казахстана в Атланте (США) состоится матч открытия Кубка Америки 2024. NUR.KZ представляет вашему вниманию базовую информацию по данному турниру.

48-й розыгрыш турнира пройдет в США. Изначально страной-хозяйкой Копа Америка выступал Эквадор, однако местная федерация футбола отказалась от идеи проведения турнира и континентальное первенство решили провести в Соединенных Штатах.

При этом в матче открытия соревнований встретятся действующие чемпионы мира из Аргентины и сборная Канады.

Составы групп

Всего на Кубке Америки — 2024 выступят 16 сборных. К участию допустили шесть команд, представляющих зону КОНКАКАФ, то есть страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Национальные сборные поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут участники, занявшие первые два места в каждом квартете.

Группы Кубка Америки-2024
Группы Кубка Америки-2024: copaamerica.com

Действующий чемпион турнира – сборная Аргентины. Команда выступит со специальным патчем на форме.

Трансляция

Официально транслировать матчи Кубка Америки — 2024 будет телеканал Qazsport.

Кто из звезд примет участие в турнире

Основное внимание будет приковано к действующим чемпионам. Капитан команды Лионель Месси проведет свой потенциально последний турнир в футболке аргентинской сборной. Лео выиграл с национальной все крупные турниры, включая долгожданный чемпионат мира и даже золото Олимпийских игр. О своем участии в мундиале в 2026 году он не дает четких ответов, на тот момент ему исполнится 39 лет.

Из числа героев финала ЧМ-2022 на поле выйдут Анхель Ди Мария, Эмилиано Мартинес и другие футболисты, подарившие Кубок мира своей стране.

Трое действующих победителей Лиги чемпионов будут представлять Бразилию: Винисиус, Родриго и Эдер Милитао. Из старой гвардии выступят уругваец Луис Суарес, колумбиец Хамес Родригес.

Отметим, что бразилец Неймар пропустит Копа Америка из-за травмы крестообразных связок, полученной еще в октябре прошлого года.

Расписание

1 тур

21 июня. 05:00. Аргентина – Канада

22 июня. 05:00. Перу – Чили

23 июня. 03:00. Эквадор – Венесуэла

23 июня. 06:00. Мексика – Ямайка

24 июня. 03:00. США – Боливия

24 июня. 06:00. Уругвай – Панама

25 июня. 03:00. Колумбия – Парагвай

25 июня. 06:00. Бразилия – Коста-Рика

2 тур

26 июня. 03:00. Перу – Канада

26 июня. 06:00. Чили – Аргентина

27 июня. 03:00. Эквадор – Ямайка

27 июня. 06:00. Венесуэла – Мексика

28 июня. 03:00. Панама – США

28 июня. 06:00. Уругвай – Боливия

29 июня. 03:00. Колумбия – Коста-Рика

29 июня. 06:00. Парагвай – Бразилия

3 тур

30 июня. 05:00. Канада – Чили

30 июня. 05:00. Аргентина – Перу

1 июля. 05:00. Ямайка – Венесуэла

1 июля. 05:00. Мексика – Эквадор

2 июля. 06:00. Боливия – Панама

2 июля. 06:00. США – Уругвай

3 июля. 06:00. Коста-Рика – Парагвай

3 июля. 06:00. Бразилия – Колумбия

1/4 финала

5 июля. 06:00

6 июля. 06:00

7 июля. 03:00 и 06:00

Полуфинал

10 июля. 05:00

11 июля. 05:00

Финал

15 июля. 05:00

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120955-glavnoe-o-kubke-ameriki-2024-kakie-zvezdy-vyydut-na-pole-daty-raspisanie-pryamaya-translyaciya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.