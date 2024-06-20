Главное о Кубке Америки — 2024: какие звезды выйдут на поле, даты, расписание, прямая трансляция в Казахстане

21 июня в 5:00 по времени Казахстана в Атланте (США) состоится матч открытия Кубка Америки —2024. NUR.KZ представляет вашему вниманию базовую информацию по данному турниру.

48-й розыгрыш турнира пройдет в США. Изначально страной-хозяйкой Копа Америка выступал Эквадор, однако местная федерация футбола отказалась от идеи проведения турнира и континентальное первенство решили провести в Соединенных Штатах.

При этом в матче открытия соревнований встретятся действующие чемпионы мира из Аргентины и сборная Канады.

Составы групп

Всего на Кубке Америки — 2024 выступят 16 сборных. К участию допустили шесть команд, представляющих зону КОНКАКАФ, то есть страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Национальные сборные поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут участники, занявшие первые два места в каждом квартете.

Группы Кубка Америки-2024: copaamerica.com

Действующий чемпион турнира – сборная Аргентины. Команда выступит со специальным патчем на форме.

Трансляция

Официально транслировать матчи Кубка Америки — 2024 будет телеканал Qazsport.

Кто из звезд примет участие в турнире

Основное внимание будет приковано к действующим чемпионам. Капитан команды Лионель Месси проведет свой потенциально последний турнир в футболке аргентинской сборной. Лео выиграл с национальной все крупные турниры, включая долгожданный чемпионат мира и даже золото Олимпийских игр. О своем участии в мундиале в 2026 году он не дает четких ответов, на тот момент ему исполнится 39 лет.

Из числа героев финала ЧМ-2022 на поле выйдут Анхель Ди Мария, Эмилиано Мартинес и другие футболисты, подарившие Кубок мира своей стране.

Трое действующих победителей Лиги чемпионов будут представлять Бразилию: Винисиус, Родриго и Эдер Милитао. Из старой гвардии выступят уругваец Луис Суарес, колумбиец Хамес Родригес.

Отметим, что бразилец Неймар пропустит Копа Америка из-за травмы крестообразных связок, полученной еще в октябре прошлого года.

Расписание

1 тур

21 июня. 05:00. Аргентина – Канада

22 июня. 05:00. Перу – Чили

23 июня. 03:00. Эквадор – Венесуэла

23 июня. 06:00. Мексика – Ямайка

24 июня. 03:00. США – Боливия

24 июня. 06:00. Уругвай – Панама

25 июня. 03:00. Колумбия – Парагвай

25 июня. 06:00. Бразилия – Коста-Рика

2 тур

26 июня. 03:00. Перу – Канада

26 июня. 06:00. Чили – Аргентина

27 июня. 03:00. Эквадор – Ямайка

27 июня. 06:00. Венесуэла – Мексика

28 июня. 03:00. Панама – США

28 июня. 06:00. Уругвай – Боливия

29 июня. 03:00. Колумбия – Коста-Рика

29 июня. 06:00. Парагвай – Бразилия

3 тур

30 июня. 05:00. Канада – Чили

30 июня. 05:00. Аргентина – Перу

1 июля. 05:00. Ямайка – Венесуэла

1 июля. 05:00. Мексика – Эквадор

2 июля. 06:00. Боливия – Панама

2 июля. 06:00. США – Уругвай

3 июля. 06:00. Коста-Рика – Парагвай

3 июля. 06:00. Бразилия – Колумбия

1/4 финала

5 июля. 06:00

6 июля. 06:00

7 июля. 03:00 и 06:00

Полуфинал

10 июля. 05:00

11 июля. 05:00

Финал

15 июля. 05:00