Главное о Кубке Америки — 2024: какие звезды выйдут на поле, даты, расписание, прямая трансляция в Казахстане

21 июня в 5:00 по времени Казахстана в Атланте (США) состоится матч открытия Кубка Америки —2024. NUR.KZ представляет вашему вниманию базовую информацию по данному турниру.
48-й розыгрыш турнира пройдет в США. Изначально страной-хозяйкой Копа Америка выступал Эквадор, однако местная федерация футбола отказалась от идеи проведения турнира и континентальное первенство решили провести в Соединенных Штатах.
При этом в матче открытия соревнований встретятся действующие чемпионы мира из Аргентины и сборная Канады.
Составы групп
Всего на Кубке Америки — 2024 выступят 16 сборных. К участию допустили шесть команд, представляющих зону КОНКАКАФ, то есть страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.
Национальные сборные поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут участники, занявшие первые два места в каждом квартете.
Действующий чемпион турнира – сборная Аргентины. Команда выступит со специальным патчем на форме.
Трансляция
Официально транслировать матчи Кубка Америки — 2024 будет телеканал Qazsport.
Кто из звезд примет участие в турнире
Основное внимание будет приковано к действующим чемпионам. Капитан команды Лионель Месси проведет свой потенциально последний турнир в футболке аргентинской сборной. Лео выиграл с национальной все крупные турниры, включая долгожданный чемпионат мира и даже золото Олимпийских игр. О своем участии в мундиале в 2026 году он не дает четких ответов, на тот момент ему исполнится 39 лет.
Из числа героев финала ЧМ-2022 на поле выйдут Анхель Ди Мария, Эмилиано Мартинес и другие футболисты, подарившие Кубок мира своей стране.
Трое действующих победителей Лиги чемпионов будут представлять Бразилию: Винисиус, Родриго и Эдер Милитао. Из старой гвардии выступят уругваец Луис Суарес, колумбиец Хамес Родригес.
Отметим, что бразилец Неймар пропустит Копа Америка из-за травмы крестообразных связок, полученной еще в октябре прошлого года.
Расписание
1 тур
21 июня. 05:00. Аргентина – Канада
22 июня. 05:00. Перу – Чили
23 июня. 03:00. Эквадор – Венесуэла
23 июня. 06:00. Мексика – Ямайка
24 июня. 03:00. США – Боливия
24 июня. 06:00. Уругвай – Панама
25 июня. 03:00. Колумбия – Парагвай
25 июня. 06:00. Бразилия – Коста-Рика
2 тур
26 июня. 03:00. Перу – Канада
26 июня. 06:00. Чили – Аргентина
27 июня. 03:00. Эквадор – Ямайка
27 июня. 06:00. Венесуэла – Мексика
28 июня. 03:00. Панама – США
28 июня. 06:00. Уругвай – Боливия
29 июня. 03:00. Колумбия – Коста-Рика
29 июня. 06:00. Парагвай – Бразилия
3 тур
30 июня. 05:00. Канада – Чили
30 июня. 05:00. Аргентина – Перу
1 июля. 05:00. Ямайка – Венесуэла
1 июля. 05:00. Мексика – Эквадор
2 июля. 06:00. Боливия – Панама
2 июля. 06:00. США – Уругвай
3 июля. 06:00. Коста-Рика – Парагвай
3 июля. 06:00. Бразилия – Колумбия
1/4 финала
5 июля. 06:00
6 июля. 06:00
7 июля. 03:00 и 06:00
Полуфинал
10 июля. 05:00
11 июля. 05:00
Финал
15 июля. 05:00
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120955-glavnoe-o-kubke-ameriki-2024-kakie-zvezdy-vyydut-na-pole-daty-raspisanie-pryamaya-translyaciya-v-kazahstane/