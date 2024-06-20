Звезду "Манчестер Сити" признали лучшим игроком матча Шотландии и Швейцарии на Евро-2024

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Швейцарии по футболу Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Шотландией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках второго тура группы А. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Аканджи провел на поле всю встречу. За это время он выполнил один отбор и шесть возвратов владения. Суммарно защитник преодолел дистанцию 9,4 километра.

"Он доминировал в воздухе, хорошо организовал оборонительную тройку сборной Швейцарии и был собран при владении мячом. Также он качественно участвовал в построении атак и выполнил четыре передачи между линиями", — объяснили выбор в УЕФА.

Аканджи 28 лет. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 45 миллионов евро.

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