Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью в матче Евро-2024

Футболисты сборных Шотландии и Швейцарии не выявили победителей в матче группового этапа чемпионата Европы, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы А прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне и завершилась со счетом 1:1.

В составе шотландцев гол оформил Скотт Мактоминей (13 минута). У швейцарцев отличился Шердан Шакири (26), который стал первым футболистом, забившим как минимум один мяч на шести последних крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы.

Ничья позволила сборной Шотландии набрать первое очко на турнире. Команда занимает третье место в группе A после двух туров, опережая Венгрию, которая проиграла оба матча.

Швейцарцы с четырьмя баллами идут на второй позиции, уступая только Германии (шесть очков).

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