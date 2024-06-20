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"Не мандражируем": главный тренер "Ордабасы" – о настрое команды перед дебютом в Лиге чемпионов

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Тренерский штаб и игроки ФК "Ордабасы"
Тренерский штаб и игроки ФК "Ордабасы": Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает Legalbet.kz.

Напомним, действующие чемпионы Казахстана проведут свой дебютный в истории матч в рамках главного клубного турнира европейского футбола. По итогам жеребьевки первым соперником "Ордабасы" выступит пятикратный обладатель золота чемпионата Молдовы – ФК "Петрокуб".

Первый матч состоится 9/10 июля в Казахстане, ответный — 16/17 июля в Молдове.

— Наши ожидания от Лиги чемпионов? Мы очень волнуемся, но не мандражируем. Мы хотим удачно выступить и не подвести страну, наш чемпионат и город.
— Будет ли усиление состава перед Лигой чемпионов?
— Надеюсь, что будет. Но не от меня все зависит, — заявил Седнев.

В случае выхода "Ордабасы" во второй раунд следующим соперником команды может выступить кипрский "АПОЭЛ" из Никосии (23/24 июля, 30/31 июля).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120613-ne-mandrazhiruem-glavnyy-trener-ordabasy-o-nastroe-komandy-pered-debyutom-v-lige-chempionov/

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