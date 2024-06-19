Капитана сборной Германии признали лучшим игроком матча с Венгрией на Евро-2024

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Венгрией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в среду в рамках второго тура группы A. Сборная Германии одержала победу со счетом 2:0 и обеспечила себе выход в плей-офф.

Гюндоган принял участие в обоих голах команды. В первом эпизоде он отдал результативную передачу на Джамала Мусиалу, а во втором сам отправил мяч в сетку ворот. Всего капитан сборной Германии провел на поле 84 минуты.

"Голевая передача и собственный забитый мяч. Действовал умно и последовательно. Ему было сложно против низкой обороны соперника, но он сохранил уверенность и забил", — объяснили выбор в УЕФА.

Гюндогану 33 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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