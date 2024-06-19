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Сборная Германии выиграла второй матч Евро-2024 и первой вышла в плей-офф

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Немецкие футболисты Илкай Гюндоган и Джамал Мусиала (слева направо)
Илкай Гюндоган и Джамал Мусиала (слева направо). Фото: Photo Agency/Getty Images

Футболисты сборной Германии одержали "сухую" победу над командой Венгрии в матче группового этапа домашнего чемпионата Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы А. Матч прошел на "Штутгарт Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев Евро-2024.

Сначала мяч забил Джамал Мусиала (22 минута), который отличился второй раз на турнире. Окончательный счет установил Илкай Гюндоган (67), также оформивший голевую передачу в эпизоде с первым голом.

Благодаря второй подряд победе сборная Германии набрала максимальные шесть очков и сохранила лидерство в группе. Венгры без набранных баллов замыкают таблицу вместе с Шотландией.

Матчи третьего тура группы A состоятся 23 июня. Немцы в этот день сыграют со швейцарцами, а венгры — с шотландцами.

При этом хозяева Евро-2024 благодаря победе во втором туре обеспечили себе выход в плей-офф. Сборная Германии стала первой командой на турнире, которая квалифицировалась в 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120571-sbornaya-germanii-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-evro-2024/

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