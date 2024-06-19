Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции после перелома носа (фото)

В Instagram-аккаунте сборной Франции по футболу появились кадры с тренировки перед матчем с Нидерландами, на которых присутствует Килиан Мбаппе, передает NUR.KZ.

В игре первого тура чемпионата Европы 2024 года против Австрии форвард в концовке врезался лицом в соперника и получил перелом носа. Футболисту не потребовалась операция, однако его участие в предстоящих матчах остается под вопросом.

В Федерации футбола Франции заявили, что для капитана национальной команды могут изготовить специальную маску, в которой он потенциально сумеет продолжить выступление на Евро-2024.

На свежих кадрах с тренировки команды видно, что Мбаппе выполнял беговые упражнения и работал с мячом. При этом на его нос был нанесен лейкопластырь.

"Без риска нет побед", — написал сам футболист в Instagram, опубликовав новый пост в среду.

При этом до сих пор нет официальной информации о том, выйдет ли Мбаппе на поле в матче второго тура со сборной Нидерландов. Игра запланирована на 21 июня.

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