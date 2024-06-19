Лучший теннисист Казахстана потерпел поражение на турнире перед Уимблдоном

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче 1/8 финала турнира категории ATP 500 в немецком городе Галле, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по игре второго круга травяных соревнований выступил американский спортсмен Кристофер Юбэнкс, занимающий 44-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча завершилась поражением 17-й ракетки мира по ходу трех сетов с общим счетом 6:7 (5:7 на тай-брейке), 6:4, 3:6.

Матч продолжался два часа и 11 минут. За это время теннисист страны успел реализовать два брейк-пойнта из 16, допустил четыре двойных ошибки, а также 22 раза подал мяч навылет.

Соревнования в Галле стали последним турниром категории ATP 500 перед Уимблдоном, который стартует 1 июля и завершится 14 июля.

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