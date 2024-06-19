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Опубликованы стартовые составы на матч Евро-2024 между Германией и Венгрией

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Немецкий футболист Джамал Мусиала
Джамал Мусиала. Фото: DFB/ Philipp Reinhard

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Германии и Венгрии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках второго тура группы A, где также выступают Шотландия и Швейцария. Матч пройдет на "Штутгарт Арене".

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с нидерландцем Данни Маккели.

С первых минут у команд на поле выйдут следующие футболисты:

Германия: Нойер (№1), Рюдигер (№2), Та (№14), Киммих (№6), Миттельштадт (№18), Андрих (№23), Кроос (№8), Гюндоган (№21, капитан), Мусиала (№10), Вирц (№17), Хаверц (№16);

Венгрия: Гулачи (№1), Орбан (№6), Фиола (№5), Дардаи (№24), Болла (№14), Керкез (№11), Надь (№8), Шефер (№13), Собослаи (№10, капитан), Шаллаи (№20), Варга (№19).

На Евро-2024 сборную Германии возглавляет местный специалист Юлиан Нагельсманн, а команду Венгрии — итальянец Марко Росси.

После первого тура немцы с тремя очками лидируют в таблице группы A. Венгры без набранных баллов идут третьими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120505-opublikovany-startovye-sostavy-na-match-evro-2024-mezhdu-germaniey-i-vengriey/

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