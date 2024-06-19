Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Чехией

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии по футболу Витинья признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Чехией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в заключительной игре первого тура группового этапа. Сборная Португалии одержала волевую победу со счетом 2:1.

Витинья провел на поле 89 минут и не отметился результативными действиями. По ходу встречи 90% его передач оказались точными. Также полузащитник нанес три удара (два — в створ), выполнил три успешных обводки и заработал столько же штрафных.

"Он контролировал темп игры, делал много передач с высоким процентом точности. Сыграл важную роль в компенсации потерь мяч, совершив ряд ключевых перехватов", — объяснили выбор в УЕФА.

Матч с чехами стал для Витиньи 18-м в составе сборной Португалии. Голов за национальную команду он пока не забивал.

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

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