Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определен лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Чехией

Опубликовано:

Португальский футболист Витинья
Витинья. Фото: Пресс-служба сборной Португалии по футболу

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии по футболу Витинья признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Чехией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в заключительной игре первого тура группового этапа. Сборная Португалии одержала волевую победу со счетом 2:1.

Витинья провел на поле 89 минут и не отметился результативными действиями. По ходу встречи 90% его передач оказались точными. Также полузащитник нанес три удара (два — в створ), выполнил три успешных обводки и заработал столько же штрафных.

"Он контролировал темп игры, делал много передач с высоким процентом точности. Сыграл важную роль в компенсации потерь мяч, совершив ряд ключевых перехватов", — объяснили выбор в УЕФА.

Матч с чехами стал для Витиньи 18-м в составе сборной Португалии. Голов за национальную команду он пока не забивал.

Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119860-opredelen-luchshiy-igrok-matcha-evro-2024-mezhdu-portugaliey-i-chehiey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.