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Сборная Португалии на последних минутах вырвала победу в рекордном матче Роналду на Евро-2024

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Чехии в своем стартовом матче на чемпионате Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого тура группы F. Матч прошел на "Лейпциг Арене" и завершился волевой победой португальцев со счетом 2:1.

Первыми отличились чехи усилиями Лукаша Провода (62 минута). Однако затем автоголом отметился Робин Гранач (69), а в компенсированное ко второму тайму время три очка португальцам принес Шику Консейсау (90+2).

Кроме того, один из голов был отменен. В эпизоде с забитым мячом Диогу Жоты (87) бригада судей с помощью специальной программы зафиксировала офсайд у капитана португальцев Криштиану Роналду.

Матч стал заключительным в первом туре группового этапа Евро-2024. Португальцы возглавили квартет F вместе с Турцией, чехи замыкают таблицу вместе с Грузией.

При этом Роналду установил несколько рекордов в матче с Чехией. В частности 39-летний форвард стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119857-sbornaya-portugalii-na-poslednih-minutah-vyrvala-pobedu-v-rekordnom-matche-ronaldu-na-evro-2024/

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