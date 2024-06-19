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Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы

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Португальский футболист Пепе
Пепе. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Защитник "Порту" и сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом, когда-либо участвовавшим в матче чемпионата Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Историческое достижение он покорил в первом матче своей команды на Евро-2024. Пепе вышел в стартовом составе на игру группового этапа с Чехией в возрасте 41 года и 113 дней.

Таким образом, португалец стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал венгерскому голкиперу Габору Кираю, который сыграл на турнире 2016 года в возрасте 40 лет и 86 дней.

По ходу Евро-2024 Пепе может превзойти еще одно достижение. Если он забьет мяч, то станет самым возрастным автором гола в истории турнира. На данный момент такой рекорд удерживает австриец Ивица Вастич, который на Евро-2008 отличился в игре с поляками в возрасте 38 лет и 257 дней.

Напомним, во встрече с Чехией несколько достижений установил и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119833-pepe-stal-samym-vozrastnym-futbolistom-v-istorii-chempionatov-evropy/

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