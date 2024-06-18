Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы по футболу

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который принял участие в матчах шести чемпионатов Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

39-летний форвард вышел в стартовом составе своей команды в игре первого тура группового этапа Евро-2024 с Чехией. Таким образом, Роналду установил историческое достижение. Португалец участвовал в матчах каждого чемпионата Европы, начиная с 2004 года.

Кроме того, нападающий обновил собственный рекорд по числу проведенных встреч на этом турнире. Матч с Чехией стал для Роналду 26-м в финальных стадиях Евро. Следовательно, футболист побьет и собственный рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах Европы.

Также Роналду установил новое достижение по количеству матчей на турнире в роли капитана. Матч с Чехией стал для форварда 17-м в таком статусе.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес обсудил с Роналду его роль в команде на Евро-2024.

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