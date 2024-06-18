19-летний футболист "Реала" признан лучшим игроком матча Турция – Грузия на Евро-2024

19-летний полузащитник сборной Турции, выступающий в мадридском "Реале", Арда Гюлер признан лучшим футболистом матча группового этапа Евро-2024 с Грузией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Напомним, турецкая команда встретилась с дебютантами чемпионата Европы – сборной Грузии. Встреча завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы со счетом 3:1.

Отметим, что Гюлер забил второй победный мяч в ворота Георгия Мамардашвили на 65-й минуте встречи. Футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут, после чего главный тренер команды принял решение заменить талантливого юношу, вместо него вышел нападающий Юсуф Языджи.

Арда на протяжении матча отдал 10 коротких и две длинные передачи, каждый из этих пасов достиг своей цели.

По информации авторитетного портала Transfermarkt актуальная рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.