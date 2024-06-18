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Роналду в роли капитана выведет сборную Португалии на первый матч Евро-2024

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Пресс-служба сборной Португалии по футболу

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Португалии и Чехии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках первого тура группы F, где также выступают Турция и Грузия. Матч пройдет на стадионе "Лейпциг Арена".

Стартовый свисток прозвучит в полночь с 18 на 19 июня по казахстанскому времени. Главным судьей встречи назначен итальянец Марко Гуида.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Португалия: Кошта (№22), Пепе (№3), Далот (№5), Диаш (№4), Канселу (№20), Мендеш (№19), Витинья (№23), Силва (№10), Фернандеш (№8), Роналду (№7, капитан), Леау (№17);

Чехия: Станек (№1), Голеш (№3), Крейчи (№18), Гранач (№4), Цоуфал (№5, капитан), Доудера (№12), Провод (№14), Шульц (№25), Соучек (22, капитан), Кухта (№11), Шик (№10).

Сборную Португалии на Евро-2024 возглавляет испанец Роберто Мартинес, команду Чехии — местный специалист Иван Гашек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119818-ronaldu-v-roli-kapitana-vyvedet-sbornuyu-portugalii-na-pervyy-match-evro-2024/

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