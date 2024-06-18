Сборная Грузии проиграла Турции дебютный матч на чемпионате Европы по футболу

Футболисты сборной Турции одержали победу над Грузией в матче чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первого тура группы F прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Мерт Мюльдюр (25 минута), Арда Гюлер (65) и Керем Актюркоглу (90+7), отправивший мяч в пустые ворота, так как вратарь грузин Георгий Мамардашвили убежал в чужую штрафную на розыгрыш углового.

Еще один гол сборной Турции, который оформил Кенан Йылдыз (27), был отменен из-за офсайда, зафиксированного системой VAR.

Единственный мяч грузин забил Жорж Микаутадзе (32). Этот гол стал для команды первым в истории чемпионатов Европы, так как сборная Грузии дебютировала на данном турнире.

Матчи второго тура в группе F состоятся 22 июня. В этот день турки сыграют с португальцами, а грузины — с чехами.

Напомним, перед игрой в Дортмунде состоялась массовая драка. В конфликте на стадионе между болельщиками сборных Турции и Грузии участвовали несколько десятков человек.

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